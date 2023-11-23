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الجزائر

الدرك: 3 طرق وطنية مغلقة بسبب تراكم الثلوج

الشروق أونلاين
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الدرك: 3 طرق وطنية مغلقة بسبب تراكم الثلوج

تسببت الاضطرابات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات خلال الساعات الماضية، في غلق بعض الطرق الوطنية بفعل تراكم الثلوج.

وأوضح المكلف بالإعلام  بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط، في مداخلة له على قناة “الشروق نيوز” أن حالة شبكة الطرقات تأثرت جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وأكد الرائد بوشحيط أن مصالحه سجلت غلق بعض الطرقات بالولايات الوسطى وهذا جراء تراكم الثلوج.

الطرقات المغلقة حسب مصالح الدرك الوطني هي:

  • الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين تيزي وزو والبويرة بمنطقة إيفرحونن
  •  الطريق الوطني رقم 15 بالبويرة الرابط بين بئر غبالو وإيفرحونن
  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بمنطقة بشلول
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