الدرك: 4 نصائح للتغلب على النعاس أثناء السياقة

يعد الشعور بالنعاس أحد مسببات حوادث المرور، خصوصا خلال شهر رمضان الذي تقل فيه ساعات النوم.

الدرك الوطني وفي منشور عبر صفحته المختصة في السلامة المرورية “طريقي” قدم بعض النصائح التي قد تساعد في التغلب على هذا الشعور.

1- الحرص قبل أي شيء على أخذ قسط كاف من الراحة في أقرب استراحة في الطريق مع تجنب الكافيين، على عكس ما قد تعتقده.

2- اختار مرافق يساعدك على البقاء مستيقظا وتنبيهك أو يمكنه التبديل معك وقيادة السيارة بدلا منك.

3- لا تسافر في أوقات نومك إذا كان لك مواعيد نوم محددة، إذا يجب أن تبتعد عن السفر في هذه الأوقات تجنبا لأي شعور بالنعاس وبالتالي تفقد تركيزك في القيادة مثل أوقات الليل المتأخرة.

4- ضبط درجة حرارة السيارة بشكل مناسب حتى لا تشعر باختلاف كبير بين درجة الحرارة داخل السيارة أو خارجها.