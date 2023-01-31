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الجزائر

الدرك: 7 طرق لا تزال مغلقة نتيجة تراكم الثلوج

الشروق أونلاين
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الدرك: 7 طرق لا تزال مغلقة نتيجة تراكم الثلوج
ح.م

لاتزال بعض الطرق الوطنية والولائية مغلقة بفعل تراكم الثلوج التي شهدتها العديد من الولايات في الأيام الماضية، الأمر الذي أكده الدرك الوطني.

وفي آخر تحديث لصفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المرورية، صبيحة الثلاثاء على الساعة 6 و45 دقيقة فإن الطرق المغلقة بفعل تراكم الثلوج هي:

1- تيزي وزو:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.
  •  الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.
  •  الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.
  •  الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف.
  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة.

2-البويرة:

  •  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة)  وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.
  • الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.
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