الدرك: 7 طرق وطنية وولائية مقطوعة بسبب الثلوج

لا تزال بعض الطرق الوطنية والولائية مغلقة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج خاصة عبر الولايات الوسطى والشرقية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية عن قامت الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج.

1- تيزي وزو:

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو.

الطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.

2- البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.

الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة ) وإفرحونن (تيزي وزو ) على مستوى منطقة كول تيروردة.

3- بجاية

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى قرية تاخليشت بلدية شلاطة.

4- سطيف