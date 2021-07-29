الدرّاج “لعقاب” يردّ بعد حادثة العنصرية

ردّ الدرّاج الجزائري عز الدين لعقاب على الهتافات العنصرية، التي تعرّض لها في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان وراء الهتافات العنصرية التقني الألماني باتريك موستر مدرب منتخب بلاده للدرّاجات، الذي اعتذر بعد ذلك عمّا تفوّه به.

وقال الدرّاج عز الدين لعقاب في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حسنا، لا يوجد سباق الإبل في الأولمبياد! لذلك أُمارس رياضة الدرّاجات، وجئت إلى طوكيو لأنّي تأهلت لِهذا الاستحقاق”.

وأضاف الدرّاج الدولي الجزائري البالغ من العمر 34 سنة: “كان بِامكاني الترويج لِاسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، لكنّني لم أفكّر مُطلقا في أنّ الأمر سيكون على هذا النّحو! كان لديّ المزيد من التعليقات العنصرية العدوانية من قبل، لكنّني فضّلت دائما التعامل معها على الفور، بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي. إنه لأمرٌ مُخزٍ أن يحدث هذا في الألعاب الأولمبية”.

للإشارة، فإن رفوف خزانة عز الدين لعقاب تتزيّن بِعدّة تتويجات دولية، آخرها برونزية سباق الدرّاجات ضد السرعة، في بطولة إفريقيا التي احتضنتها مصر شهر مارس الماضي.