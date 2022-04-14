الدفتر العائلي لشراء السميد.. مديرية التجارة بالجلفة تخرج عن صمتها

فندت مديرية التجارة لولاية الجلفة، الخميس، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم الدفتر العائلي عند شراء كيس من السميد.

وكذبت المديرية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الإعلان الذي تداولته عديد الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم الدفتر العائلي عند عملية شراء كيس 10 كغ من السميد.

وتعهدت المديرية بتقديم شكوى لدى الجهات القضائية المختصة ضد مروج هذه الاشاعات الكاذبة.