الدفع إلكترونيا “فقط” لحجز رحلات النقل البحري بداية من 2023

سيتمّ الاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني، بشكل كلّي، في رحلات النقل البحري بالجزائر، قبل حلول الفاتح من جوان 2023 كحدّ أقصى.

جاء هذا في خلال اجتماع ترأسه يوم الإثنين وزير القطاع عبد الله منجي، مع المدير العام بالنيابة لشركة النقل البحري للمسافرين، وعدد من إطارات الوزارة والشركة.

وقد خصّص الاجتماع للحديث حول مشروع الأرضية الرقمية لبيع تذاكر الرحلات البحرية، ولتقييم حصيلة موسم الاصطياف، والتحضير للموسم المقبل.

وقد شدّد الوزير في خلال الاجتماع على ضرورة وضع نظام الدفع الإلكتروني، حيّز الخدمة، في أجل أقصاه 1 جوان 2023. مع إطلاق استغلال تجريبي للنظام في جانفي المقبل.

وفيما يتعلّق بالتحضير للموسم الصيفي المقبل، فقد طلب الوزير منجي من إطارات الشركة إجراء “مخطط للنقل البحري بين المدن. على أن يكون جاهزا مع حلول جوان المقبل”.