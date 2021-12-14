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اقتصاد

نحو إدراج آلية الدفع الإلكتروني في وسائل النقل البري

الشروق أونلاين
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نحو إدراج آلية الدفع الإلكتروني في وسائل النقل البري
أرشيف

دعا وزير النقل، عيسى بكاي، الاثنين، إلى تعميم آلية الدفع الإلكتروني في مختلف المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البري للمسافرين.

وأفادت وزارة النقل في بيان، أن بكاي ترأس اجتماعا حضره إطارات من الوزارة ومديري ومسؤولي المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البري للمسافرين، وخصص لدراسة إمكانية إدراج آلية الدفع الإلكتروني في مختلف المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البري.

وأشار” إلى تقديم عرض حول تجربة تطبيق “ETUS PAY” المعتمد من طرف مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية تيارت ومدى نجاعته على الصعيد التقني والعملياتي، حيث أبدى ممثلو المؤسسات استعدادهم لتبني هذه التجربة نظرا لما توفره من حلول لتطوير أنظمة الدفع الحالية على مستوى معظم أنماط النقل البري”.

وأضاف “أن الوزير بكاي ثمن هذا النوع من المبادرات، ودعا جميع المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البري للمسافرين إلى إعتماد هذه التطبيقات والحلول الخاصة بالدفع الإلكتروني وتعميمها على جميع الأنماط, نظرا لنتائجها الإيجابية و إستحسان المواطنين لخدماتها العصرية المقترحة، كما أعطى إشارة الإنطلاق لتوسيع هذه التقنية ودمجها مع وسائل الدفع الحالية مع مراعاة نظام التذكرة الموحدة و تسهيل إقتناءها من طرف المستعملين” .

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التعليقات
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  • تفكير عوج

    تعتبر ولاية تيارت رائدة في استخدام هذا الخيار الصالحة لجميع أنواع وسائل النقل العام ، ليتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني "

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