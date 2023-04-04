الدفع الإلكتروني إلزامي لطالبي تأشيرة المملكة المتحدة من الجزائر

بداية من 26 أفريل

ابتداء من 26 أفريل الجاري، سيكون على طالبي تأشيرة السفر إلى المملكة المتحدة من الجزائر، القيام بدفع الرسوم عبر الإنترنت.

فقد أعلنت سفارة المملكة المتحدة بالجزائر يوم الثلاثاء في بيان، أن الدفع الإلكتروني سيكون إلزاميا على جميع طلبات التأشيرة، بداية من التاريخ المذكور.

وتأتي هذه التغييرات، تماشيا مع ماهو معمول به في إجراءات طلب التأشيرة مع مختلف دول العالم، حسب ما أوضحته السفارة.

وتوفر مصالح التأشيرات في سفارة المملكة المتحدة، منصة رقمية جديدة، لتقديم خدمة أكثر أمانًا وملاءمة للدفع الإلكتروني، يضيف البيان.

بناء على ما سبق، سيتوجب على جميع الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة، إجراء الدفع عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ويتمّ الدفع الإلكتروني لرسوم التأشيرة، قبل تقديم جواز السفر والقياسات الحيوية الخاصة بالطالبين، في مركز تقديم الطلبات المخصّص لهم.

وقالت السفارة إن المملكة المتحدة أصدرت أكثر من 19 ألف تأشيرة للمواطنين الجزائريين عام 2022، بزيادة نسبتها 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق.