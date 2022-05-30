الدكاترة البطالون يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

نظموا وقفة أمام الوزارة للمطالبة بالتوظيف المباشر

دخل عدد من الدكاترة البطالين في إضراب عن الطعام بعد الاعتصام لأكثر من أسبوعين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بالتوظيف المباشر.

وقرر العشرات من الدكاترة البطالين العودة للاحتجاج منذ يوم 19 ماي، بعدما باءت كل محاولاتهم بالفشل لافتكاك مطلب التوظيف المباشر بعد الحصول على الدكتوراه، وهذا بعدما سبق لوزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، أن أكد على أنه لا يمكن الاعتماد على التوظيف المباشر في الجامعة، باعتبار أن العملية تتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، كما قدم حلولا لتوظيف الخريجين خارج قطاع التعليم العالي، وهو ما تكلل من خلال اتفاقية تم امضاؤها مع الوظيف العمومي ووزارة العمل لإعادة تصنيف حاملي الدكتوراه والمناصب المفتوحة لهم في القطاع.

وذكر المعنيون في اتصال مع الشروق، أن عدد الدكاترة الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الأربعاء بلغ ثلاثة، فيما لحق بهم الإثنين 10 آخرين، وكل هذا في ظل عدم وجود رد من الوزارة على مطالبهم، فيما تم اقتياد المعتصمين _ يقول محدثونا- لمركز الشرطة، وتبعا لهذه التطورات، قرر الدكاترة من كل ربوع الوطن التضامن مع زملائهم وتنظيم وقفة

وطنية صباح اليوم الإثنين أمام مقر الوزارة مصممين على افتكاك مطلب التوظيف المباشر.

وجدير بالذكر، أن الجامعة الجزائرية تحصي الآلاف من الدكاترة البطالين خلال السنوات الاخيرة، ما دفع بهم للتكتل في إطار تنسيقية للمطالبة بالتوظيف المباشر، فيما تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإيجاد حلول لتوظيف خريجي القطاع وفتح مناصب شغل لهم خارج الجامعة، من خلال الإندماج في المحيط الإقتصادي والاجتماعي.