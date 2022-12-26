الدكاترة البطالون يعودون للاحتجاج أمام مقر الوزارة

طالبوا بإدماجهم في مناصبهم

عاد الدكاترة وحاملو الماجستير البطالون للاحتجاج من جديد أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتوظيف المباشر في الجامعات، بالرغم من أن الوصاية سبق وأن أكدت أن هناك قوانين تضبط عملية التوظيف في القطاع.

احتج اليوم العشرات من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير في وقفة حملت شعار” وقفة الكرامة والصمود” للمطالبة بتمكينهم من التوظيف المباشر كأساتذة جامعيين، لاسيما أن أغلبيتهم يشتغلون في التدريس كأساتذة مؤقتين مقابل مبالغ وزهيدة للساعة الواحدة لم تراجع منذ سنوات، كما لا تحفظ قيمة ولا مكانة الأستاذ الجامعي – يقول المحتجون.

وأكد احد الدكاترة المحتجين للشروق على أنهم يناشدون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل لإنصاف 18 ألف دكتور بطال، مشيرا إلى أن مطلبهم قانوني يكفله الدستور الجزائري، وأوضح أنهم سيحتجون إلى غاية الإصغاء لمطلبهم، وفي حال عدم الاستجابة- يقول- سيتم التصعيد ومواصلة الاعتصام أمام مقر الوزارة.

وكان الإتحاد الوطني لحاملي الماجستير والدكتوراه قد وجه رسالة لرئيس الجمهورية الأسبوع الفارط من أجل التدخل العاجل لإدماج 18000 أستاذ مؤقت من حاملي الماجستير والدكتوراه، إذ أن 17750 منهم متحصلون على شهادة دكتوراه، و450 حاملي شهادة ماجستير، في حين يوجد حوالي 11138 حاملي الماجستير والدكتوراه في حالة بطالة، وأكثر من 6600 حاملي ماجستير ودكتوراه موظف بقطاعات أخرى .

وذكر ذات التنظيم في الرسالة التي تحوز الشروق نسخة منها بأنه الشبكة الجامعية الجزائرية تضم 111مؤسسة جامعية، ويمكن وفقا لذلك توظيف 150 بكل مؤسسة جامعية ما يعني توظيف 16650 أستاذ حاملي الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وبقية الأساتذة يتم توظيفهم في إطار شبكة البحث العلمي ومراكز البحث، وقال المحتجون إن المناصب المالية لحاملي الماجستير والدكتوراه تساهم في حركية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي سعت إلى تقديم حلول للدكاترة البطالين من خلال التوظيف خارج القطاع وإعادة تصنيفهم، بعد صدور القرار الوزاري المشترك بين قطاع التعليم العالي ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، كما أن الوزير بداري كان قد أكد مؤخرا على أنه يجري التحضير لإعداد نصوص لمرافقة خريجي الدكتوراه، من أجل تسهيل عملية توظيفهم.