الدكتور زرقيني يُفجّر مُفاجأة مُدوّية بِشأن إصابة مغني

فجّر رئيس اللّجنة الطبّية للاتحاد الجزائري لِكرة القدم سابقا الدكتور ياسين زرقيني مُفاجأة مُدّوية، بِشأن نجم “الخضر” مراد مغني.

وتجمّدت مشاركة متوسط الميدان الهجومي مغني مُبكّرا، وبعد أقلّ من سنة من ارتدائه زيّ “محاربي الصّحراء”. وبِالضبّط كان خوضه فعّاليات كأس أمم إفريقيا بِأنغولا في جانفي 2010، آخر تمثيل دولي لِهذا اللاعب الموهوب.

وتعرّض مغني لِإصابة خطيرة في الرّكبة خلال تظاهرة “كان” 2010، فتراجع مستواه الفني ولياقته البدنية بِصورة لافتة، وبدأ وهجه ينطفئ تدريجيا، حتى اعتزل مُمارسة كرة القدم.

وكتب الدكتور ياسين زرقيني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجمعة، مُتحدّثا عن مراد مغني بِأسلوب مُقتضب لكن مُثير للجدل، قائلا: “لم يتّبع نصائحي”!

وكان الدكتور زرقيني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2010، يشغل منصب رئيس اللجنة الطبية لـ “الفاف”.

وتوتّرت علاقة زرقيني بِالناخب الوطني رابح سعدان بعد المحفل القارّي بِأنغولا، لكن الطرفَين التزما بـ “واجب التحفّظ”، بِسبب الموعد الكبير للمونديال الذي كان ينتظر المنتخب الوطني.

وكانت صور التلفزيون قد أظهرت الناخب الوطني رابح سعدان يذرف دموعا حارّة، وهو يُفسّر غياب اسم مراد مغني عن قائمة لاعبي “الخضر” الذين يُشاركون في كأس العالم بِجنوب إفريقيا، التي نُظمّت انطلاقا من الـ 11 جوان من عام 2010… في لقطة تُشبه “النّهايات المفتوحة” والمُرعبة للمخرج وكاتب السّيناريوهات الشّهير “ألفريد هتشكوك”!