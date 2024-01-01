الدكتور عبد المجيد بيرم رئيسا لجمعية العلماء المسلمين
تم انتخاب الدكتور عبد المجيد بيرم رئيسا جديدا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، خلفا للدكتور عبد الرزاق قسوم.
وفاز الاستاذ الدكتور عبد المجيد بيرم بـ 393 صوتا مقابل 125 صوتا للرئيس السابق للجمعية الدكتور عبد الرزاق قسوم. وجرت الانتخابات خلال أشغال الجمعية العامة السادسة لجمعية العلماء في دورتها العادية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة.
وتجد الإشارة إلى أن الدكتور عبد المجيد بيرم شغل منصب أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقبلها أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية خروبة بجامعة الجزائر ومنسق الهيئة الاستشارية العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.