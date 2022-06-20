-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار رعدية عبر 11 ولاية
الجزائر

الدكتور عمر عبد الكافي يحل بالجزائر.. وهذا برنامج زيارته

الشروق أونلاين
  • 356
  • 0
الدكتور عمر عبد الكافي يحل بالجزائر.. وهذا برنامج زيارته
ح.م
استقبال الدكتور عبد الكافي بمطار هواري بومدين

حل ليلة الأحد بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة الداعية الدكتور عمر عبد الكافي والذي سيقوم بزيارة عدد من الولايات لإلقاء ندوات ومحاضرات دينية.

وسيقوم الدكتور عبد الكافي بتنظيم ندوات ومحاضرات دينية تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر وبالتنسيق مع باقي المديريات المعنية.

وحسب البرنامج المسطر فسيبدأ الدكتور محاضراته من العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21جوان، في حين ستدوم هذه الزيارة إلى غاية 2 جويلية يقوم خلالها الداعية بزيارة كل من ولايات: قسنطينة، تبسة، الوادي، تقرت والأغواط وفق ما يبينه الجدول.

مقالات ذات صلة
“مرشّات” بالمجان وسعر رمزي لمواقف السيارات في شواطئ زرالدة

“مرشّات” بالمجان وسعر رمزي لمواقف السيارات في شواطئ زرالدة

الوزير السابق سيد احمد فروخي في ذمة الله

الوزير السابق سيد احمد فروخي في ذمة الله

هذه أهم ملفات إجتماع مجلس الوزراء الأحد

هذه أهم ملفات إجتماع مجلس الوزراء الأحد

السجن لـ37 شخصا تورطوا في نشر مواضيع وأجوبة البكالوريا بالجلفة

السجن لـ37 شخصا تورطوا في نشر مواضيع وأجوبة البكالوريا بالجلفة

تأجيل محاكمة عبد الغني زعلان إلى 30 جوان

تأجيل محاكمة عبد الغني زعلان إلى 30 جوان

الأكثر شعبية!

الأكثر شعبية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد