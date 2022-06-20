الدكتور عمر عبد الكافي يحل بالجزائر.. وهذا برنامج زيارته

حل ليلة الأحد بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة الداعية الدكتور عمر عبد الكافي والذي سيقوم بزيارة عدد من الولايات لإلقاء ندوات ومحاضرات دينية.

وسيقوم الدكتور عبد الكافي بتنظيم ندوات ومحاضرات دينية تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر وبالتنسيق مع باقي المديريات المعنية.

وحسب البرنامج المسطر فسيبدأ الدكتور محاضراته من العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21جوان، في حين ستدوم هذه الزيارة إلى غاية 2 جويلية يقوم خلالها الداعية بزيارة كل من ولايات: قسنطينة، تبسة، الوادي، تقرت والأغواط وفق ما يبينه الجدول.