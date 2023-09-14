الدكتور فوزي أوصديق يحصد جائزة العمل التطوعي بالبحرين

كرمت جمعية الكلمة الطيبة في مملكة البحرين والاتحاد العربي للتطوع الدكتور فوزي أوصديق أحد إطارات الهلال الأحمر الجزائري والخبير الدستوري، بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الـ13.

وجاء تكريم الدكتور الجزائري نظير جهوده في خدمة الإنسانية وحماية المتطوعين وبالخصوص في مجال التوعية والعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية وباعتباره شخصية فاعلة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتركز هذه الجائزة على تكريم أبرز الشخصيات من رواد العمل التطوعي على مستوى العالم العربي، وذلك تقديراً لما يقدمونه من تضحيات كبيرة لخدمة مجتمعاتهم، واعترافاً بدورهم الإنساني النبيل، حيث يتم اختيار هذه الشخصيات وفق آلية ومعايير موضوعية تحرص عليها اللجنة المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.

وتحظى هذه الجائزة برعاية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وجعمه اللامحدود منذ إطلاقها عام 2011.

يذكر أن فوزي أوصديق رجل قانون جزائري من مواليد 21 جانفي 1963 بمدينة القبة بالجزائر.

للرجل عدة إسهامات في المجال القانوني وكذا دعم الكثير من القضايا العادلة دوليا ومحليا حيث أنه احتل العديد من المناصب في مجال حقوق الإنسان وكانت له العديد من المواقف التي أهلته إلى أن يكون شخصية قانونية بارزة.