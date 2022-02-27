-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: ثلوج عبر 14 ولاية وأمطار عبر 25 أخرى
رياضة

الدنماركي إيركسن يعود إلى المنافسة بعد 8 أشهر من الأزمة القلبية (فيديو)

سليم.ع
  • 164
  • 0
الدنماركي إيركسن يعود إلى المنافسة بعد 8 أشهر من الأزمة القلبية (فيديو)

عاد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن البالغ 30 عاما إلى المنافسات بعد ثمانية أشهر من الأزمة القلبية التي تعرض لها في كأس أمم أوروبا الصيف الماضي..
ودخل إريكسن بديلا في المباراة التي جمعت السبت فريقه الجديد برينتفورد مع ضيفه نيوكاسل ضمن الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي الممتاز .

وحظي إريكسن بترحيب حار حيث وقف الجميع في الملعب من جماهير ولاعبي الفريقين تصفيقا عند دخوله في الدقيقة الـ52 من اللقاء الذي حسمه نيوكاسل لمصلحته بهدفين نظيفين.
وخضع اللاعب الدنماركي لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به إلى الرحيل بالتراضي عن الإنتر..

مقالات ذات صلة
المدربون التونسيون يسجلون حضورا قويا في البطولة الوطنية

المدربون التونسيون يسجلون حضورا قويا في البطولة الوطنية

الهزيمة رقم “11” على التوالي لِأولمبي المدية

الهزيمة رقم “11” على التوالي لِأولمبي المدية

صفحات السيتي تهدي محرز صورة مع شعر المتنبي

صفحات السيتي تهدي محرز صورة مع شعر المتنبي

بعد التوقيع في بيرتن ألبيون.. قديورة يكشف عن طموحاته مع “الخضر”

بعد التوقيع في بيرتن ألبيون.. قديورة يكشف عن طموحاته مع “الخضر”

رغبة غير عادية لعدلان قديورة للمشاركة في كأس العالم في قطر

رغبة غير عادية لعدلان قديورة للمشاركة في كأس العالم في قطر

الخضر في حاجة إلى إنزال لمناصريهم في جابوما

الخضر في حاجة إلى إنزال لمناصريهم في جابوما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد