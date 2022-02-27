الدنماركي إيركسن يعود إلى المنافسة بعد 8 أشهر من الأزمة القلبية (فيديو)

عاد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن البالغ 30 عاما إلى المنافسات بعد ثمانية أشهر من الأزمة القلبية التي تعرض لها في كأس أمم أوروبا الصيف الماضي..

ودخل إريكسن بديلا في المباراة التي جمعت السبت فريقه الجديد برينتفورد مع ضيفه نيوكاسل ضمن الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي الممتاز .

وحظي إريكسن بترحيب حار حيث وقف الجميع في الملعب من جماهير ولاعبي الفريقين تصفيقا عند دخوله في الدقيقة الـ52 من اللقاء الذي حسمه نيوكاسل لمصلحته بهدفين نظيفين.

وخضع اللاعب الدنماركي لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به إلى الرحيل بالتراضي عن الإنتر..