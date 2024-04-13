-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الدوام بعد العيد!
باقي بوخالفة
2024/04/13
45
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب ولاية الشلف
الوزارة تفرج عن رزنامة التحضير للتكوين في الدكتوراه
السيارات المستوردة من طرف الأفراد تحت مجهر الجمارك
4154 مقعد إضافي للولايات كل أسبوع عبر طائرات الجوية الجزائرية
تسديد المخلفات المالية العالقة لموظفي الصحة خلال 120 يوم
جزائريون يبكون فقدان لمة ذويهم عبر “السوشيال ميديا”
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
Your browser does not support the video tag.
الأكثر تفاعلا
نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة تصل 80 ملم إلى غاية السبت
2024/04/11
نجل الإيطالي مالديني قد يُغيّر الجنسية الرّياضية ويلعب لِهذا المنتخب
2024/04/11
تنبيه من الدرجة الثالثة.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات
2024/04/12
3 دول تحتفل بعيد الفطر يوم الخميس
2024/04/11
برلين تدعو طهران لضبط النفس.. هكذا ردّ وزير الخارجية الإيراني
2024/04/11
الرأي
المزيد
الكيان يضيع في متاهة غزة…
محمد سليم قلالة
2024/04/13
فتُورنا وثباتهم!
سلطان بركاني
2024/04/13
التمِسُوا القدوة في سفر غزة
محمد بوالروايح
2024/04/13
قراءة في كتاب: التربية والمدرسة مقالات وردود
محند أرزقي فراد
2024/04/13
هكذا تكون حياتك كلّها عيدا
سلطان بركاني
2024/04/12