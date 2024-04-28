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الجزائر
زخم وحركية تشهدهما علاقات البلدين الشقيقين

الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين الجزائر وقطر

س.ع
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الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين الجزائر وقطر
ح.م

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره القطري، أحمد حسن الحمادي، الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين، في إطار تفعيل مضامين مذكرة التفاهم ذات الصلة، الموقعة بمناسبة زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قطر في فيفري 2022، وفق بيان صادر عن الخارجية.
ولقد شكلت هذه الدورة، حسب المصدر، فرصة للإشادة بالزخم والحركية التي تشهدها العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين والتطور المستمر الذي يعكسه تعدد الزيارات الرسمية التي تبادلها قائدا البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية المميزة على مختلف الأصعدة لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية وكذا الوسائل الكفيلة بمزيد تعميقها والارتقاء بها، تحسبا لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-القطرية.
كما أتاحت هذه المشاورات السياسية، فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية والوضع في الساحل وليبيا والسودان، حيث أفرزت توافقا في وجهات نظر الطرفين.

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