الدورة الدولية “سترانغا” ببلغاريا.. الملاكم الجزائري مخلوف يتأهل إلى النهائي

تأهل الملاكم الجزائري محمد مخلوف في فئة 71 كلغ، إلى المنازلة النهائية للدورة الدولية الـ75 لـ”سترانغا” الجارية فعالياتها بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وضمن الملاكم مخلوف الذي يشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني أكابر، الميدالية الفضية على الأقل.

وتغلب محمد مخلوف في الدور نصف النهائي على الإيراني مسلم مقسودي بالنقاط.

وبالمقابل، أقصي كل من خنوسي كمال في وزن 48 كلغ، وعبد الناصر بن لعريبي في وزن 67 كلغ، وغزالي عبد الرؤوف في وزن 75 كلغ، وحومري محمد في وزن 81 كلغ، في الدور نصف النهائي.

ويحضر المنتخب الجزائري لخوض الدورة الدولية التي ستجري من الفاتح إلى 12 مارس المقبل بإيطاليا، وهي الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024.