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رياضة

الدورة العالمية المؤهلة للأولمبياد.. الملاكم الجزائري يعيش يتأهل للدور الـ16

عمر سلامي
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الدورة العالمية المؤهلة للأولمبياد.. الملاكم الجزائري يعيش يتأهل للدور الـ16
ح.م
الملاكم إسلام يوسف يعيش

تأهل الملاكم الجزائري يوسف اسلام يعيش، للدور الـ16 من الدورة العالمية الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وفاز يعيش على الملاكم الإيطالي سالفاتور كافالارو بنتيجة 3-0، في وزن 71 كلغ.
وسيواجه الملاكم الجزائري، هذا الثلاثاء، الإيرلندي ايدان والش، الفائز في الدور الـ32 على الكيني بونيفاس ماينا.

واقتطع خمسة ملاكمين جزائريين، تأشيرات أولمبياد باريس، خلال الدورة الأولمبية بداكار، في سبتمبر الماضي، ويتعلق الأمر برميساء بوعلام في وزن 50 كلغ، حجيلة خليف في وزن60 كلغ، إيمان خليف في وزن 66 كلغ، يوغرطة آيت بقة في وزن 63.5 كلغ، ومراد قاضي في وزن أكثر من 92 كلغ.

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