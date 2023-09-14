الدورة المؤهلة للأولمبياد.. القفاز الجزائري حاضر بقوة في نصف النهائي

يواصل الملاكمون الجزائريون تألقهم في الدورة الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد، حيث سيكون القفاز الجزائري حاضر بقوة في نصف النهائي بعد تأهل 5 ملاكمين و4 ملاكمات إلى هذا الدور.

وتمكن كل من معوش هشام ويوغرطة أيت بقة، بالإضافة إلى نموشي يونس وحومري محمد وقاضي مراد، من التفوق على منافسيهم في ربع النهائي والتأهل إلى نصف النهائي.

وفاز الملاكم معوش هشام في وزن 57كغ على نظيره زكريا من الليزوتو، فيما تفوق حمري محمد في وزن 92كغ على الملاكم جوناتان من غانا.

وحسم الملاكم قاضي مراد في وزن +92كغ نزاله مع البطل الإفريقي الكاميروني مفوغو بالضربة القاضية، وفاز يوغرطة آيت بقة في وزن 63.5كغ على نظيره كومي جوزاف من غانا، أما نموشي فتأهل إلى نصف النهائي على حساب تيسا كومبيلا من الغابون.

ولدى السيدات تأهلت 4 ملاكمات إلى نصف النهائي، ويتعلق الأمر بكل من روميساء بوعلام في وزن 50 كغ، وحجالة فاطمة الزهراء في وزن 54 كغ،وخليف حجيلة في وزن 60 كغ، وإيمان خليف في وزن 66 كغ.