الدورة 11لجائزة الهاشمي قروابي.. تكريم الحاج والاحتفاء بالأصوات الشابة

تنظم الجمعية الثقافية ” الهاشمي قروابي” الطبعة الحادية عشرة للجائزة الكبرى الهاشمي قروابي، في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 جويلية 2026، بقصر الثقافة مفدي زكريا، بالجزائر العاصمة، بإشراف السيد الوزير والي ولاية الجزائر، وبمساهمة وزارتي الثقافة والفنون والشباب، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر وقصر الثقافة “مفدي زكريا.

وتتزامن هذه الدورة، مع إحياء الذكرى العشرين لرحيل قامة من أعمدة الأغنية الشعبية “الهاشمي قروابي” ( 1938- 2006)، لدا تحمل بعدا رمزيا كبيرا، بحضور كوكبة من المواهب الشابة، التي ترعى الاستمرارية بين الأجيال في هذا الفن الراقي والأصيل، وكدا من أجل الحفاظ على هذا التراث الموسيقي المهم. ويعرف هذا الحدث المسابقة الوطنية لفن الشعبي، خلال ثلاث سهرات، تنشطها مواهب شابة، على أن تقيم كل الوصلات المعروضة من طرف مختصين وخبراء، وشخصيات أكاديمية في مجال فن الشعبي الأصيل، كما تم برمجة حفلات فنية تنشطها أسماء معروفة بالإضافة إلى المتوجين في السنوات الماضية.

وهذا وسيكرم خلال حفل الافتتاح الشيخ الهاشمي ڨروابي ومسيرته الاستثنائية و تنشط الفنانة قايد يوسف رميسة (متوجة، 2025) والفنان القدير عبد الحميد العيداوي، أما سهرة الثانية، فسيكون الجمهور على موعد، مع حفل فني من إحياء الفنان بن زاوي معاذ (متوج 2024) والشيخ محمد شتوان. على أن تنشط كذلك ريحان مشنتل المتوجة بدورة 2024، رفقة فتحاني محمد المتوج كذلك في نفس الدورة، مع أنيقة الصوت والمظهر الفنانة نادية بن يوسف. كما ستحتفي السهرة الختامية بالموهبة، مع “جوق جمعية الهاشمي ڨروابي”، المكون من المتوجين السابقين المتألقين سيد أحمد دراجي (2014)، سليم سيد إدريس (2022)، ريحان مشنتل (2023) وفتحاني محمد (2024)، على أن يكون مسك الختام هذه الطبعة، الشيخ القدير “عبد القادر شاعو”.