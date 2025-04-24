الدوري الإسباني يحقق أرباحا قياسية

حققت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أرباحا قياسية للموسم الماضي 2023-2024.

وحسب التوقعات فإن الأرباح ستتحسن أكثر خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وحسب تقرير اقتصادي لرابطة الدوري الإسباني، فإنها أنهت موسم 2023-2024، بنتائج مالية تعزز مكانتها كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم ديناميكية في العالم.

وبالإضافة إلى العائدات، حققت الرابطة أرقاما تاريخية في الحضور الجماهيري بالملاعب.

وبلغ إجمالي الأرباح 5،049 مليارات يورو، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالموسم 2022-2023.

وتجاوزت الأرباح التجارية للرابطة حاجز مليار يورو للعام الثاني على التوالي، بفضل استراتيجيات الرعاية والتراخيص الرياضية، بالإضافة للحضور الدولي المتنامي.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في الملاعب 16 مليون متفرج، بمتوسط 75.4%.

و تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في النتائج بفضل نمو الأرباح وتحسن هوامش التشغيل في الموسم الحالي.