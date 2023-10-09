الدوري الجزائري في حاجة إلى ملاعب وإخراج تلفزيوني جيد

الجولات الأولى أفرزت مباريات محترمة ومثيرة

بلغ الحماس في مباراة مولودية العاصمة أمام وفاق سطيف عصر يوم الجمعة الماضي مداه، حيث اجتمعت كل الظروف من جماهير من الجانبين وإرادة الفوز وبعض اللمحات التكتيكية والفنية والقتالية، وخاصة الأهداف التي بلغت حصيلتها ثمانية، ولكن للأسف ملعب الدار البيضاء المعشوشب اصطناعيا في غير مستوى المباراة، إضافة إلى أن عشرات الآلاف من الذين تابعوا المباراة عبر التلفزيون شعروا بالإحراج الذي كتم شهيتهم في متابعة مباراة حماسية بين فريقين كبيرين لكل منهما شركة تضخ له الأموال ومئات الآلاف من الأنصار وألقاب على المستويين المحلي والإفريقي.

وفي الهدف الخامس القاتل لصالح المولودية الذي سجله مرزوقي في مرمى الوفاق، لم يستطع أي مشاهد أن يتأكد من صحة الهدف أو من وضعية التسلل التي ربما كان فيها المهاجم مرزوقي، وواضح بأن تقنية الفار، مازالت بعيدة عنا، في ظل هذا الإخراج التلفزيوني البائس، وهي نفس الملاحظة عن مباراة شباب قسنطينة أمام شبيبة الساورة، حيث ارتقت إلى الجيد في بعض فتراتها ولكنها بقيت دون المتوسط من حيث الإخراج التلفزيوني البائس، الذي لم يقدم الصورة الجميلة لمباراة بين فريقين تضخ لهما الدولة الملايير من أجل الرقي بالكرة الجزائرية.

أهم ما قاله رئيس الاتحاد الجزائري الجديد لكرة القدم وليد صادي، هو مباشرة التسويق للكرة الجزائرية من خلال استغلال في القريب العاجل كل الملاعب الكبيرة وعلى رأسها الرباعي براقي والدويرة وتيزي وزو ووهران، حتى يشاهد العالم أو على الأقل العالم العربي مباريات لا تختلف في جمالياتها عما نشاهده في أوروبا، لكن صراحة بالإخراج التلفزيوني المقترح، لا يمكن انتظار التسويق المأمول من السيد صادي.

أفرزت الجولات الأربع الأولى من الدوري الجزائري، مباريات لا بأس بها، كما كان الحال في مواجهة اتحاد خنشلة أمام شبيبة القبائل، ولا أحد بعد هذه الجولات بإمكانه أن يرشح تفوق فريق على البقية، ولكن الملاعب التي تجرى فيها المباريات ومنها ملعب الدار البيضاء بالعاصمة وبن عبد المالك بقسنطينة وغيرهما، لا تصلح لأن تقدم الصورة التي يريد صادي تسويقها عن الكرة الجزائرية، ولا أحد فهم لماذا لم يلعب لحد الآن فريق شباب قسنطينة أي مباراة محلية في ملعب الشهيد حملاوي، حيث يصرّ على ملعب بن عبد المالك، وربما لأنه خسر مباراته الإفريقية أمام النجم الساحلي في حملاوي، فقد اعتبره فأل نحس بالنسبة له، كما أن ملعب 19 ماي في عنابة مغلق وحتى ملعب شابو وكلاهما تم ترميمهما قبل احتضان الجزائر للشان، وفريق اتحاد عنابة المنتمي للدرجة الثانية يستقبل ضيوفه في ملعب ببلدية برحال جنوب الولاية.

ما يبهر في المباريات الأوروبية المحلية ورابطة الأبطال وأوروبا ليغ والدوري السعودي والقطري، التي يتابعها الجزائريون عبر الشاشات العالمية، هو قوة الصورة من إخراج رائع للمباريات، ومن ملاعب تجعل المشاهد عن بعد وكأنه يتابع عرضا في دار الأوبرا، وهو ما يفتقده عشاق الكرة في الجزائر.