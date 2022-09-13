الدوري الروماني ينقذ عمراني مرة أخرى من البطالة

لن يعود إلى حسابات جمال بلماضي مرة أخرى

أنهى الدولي الجزائري، بلال عمراني، بطالته الكروية المستمرة منذ شهر جوان الماضي تاريخ انتهاء عقده مع نادي كلوج الروماني، بالبقاء في الدوري الروماني مرة أخرى، عندما قرّر الالتحاق بنادي شتيوا بوخاريست، بعد أن فشلت كل محاولاته في الحصول على عرض بدوري أوروبي أكبر أو الانتقال حتى إلى نادي عربي كبير.

وكان عمراني، الذي لم يقنع بلماضي والجزائريين في أول تجربة له مع “الخضر”، انتظر كل فترة التحويلات الصيفية الماضية للحصول على عقد جديد لكنه لم ينجح في العثور على الفريق المناسب بسبب مطالبه المالية العالية، وعدم حصوله على عروض جدّية، وهو الذي بنى سمعته في رومانيا فقط بعد أن كان في بداية مشواره الكروي واحدا من أكبر آمال كرة القدم الفرنسية، إلى درجة أن نادي أولمبيك مرسيليا فضله على رياض محرز، عندما كان الأخير على رادار النادي الفرنسي في بداية مشواره الاحترافي.

وقال موقع “ديجي سبور” الروماني، إن بلال عمراني أمضى عقدا مع ستيوا بوخاريست لموسم واحد أي إلى غاية صيف العام المقبل، مع إمكانية التجديد لموسمين إضافيين، وذلك في حالة نجح في إقناع مسؤولي النادي الذي يعتبر الرقم واحد في الكرة الرومانية، كما تألق كثيراً على المستوى الأوروبي، وأنهى بذلك نادي ستيوا بوخاريست أزمة اللاعب بلال عمراني كونه دخل في مفاوضات فاشلة مع العديد من الأندية الأوروبية والعربية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليظفر أخيراً بعقد جديد في الدوري الروماني الذي تألق فيه كثيراً بألوان فريقه السابق كلوج.

وكان بلال عمراني (29 عاماً) شارك بديلاً في مباراة الجزائر وإيران الودية التي لعبت في العاصمة القطرية الدوحة، ولم يقدم المستوى المنتظر منه، حيث قالت مصادر مقربة من “الخضر” لـ”الشروق” إن بلماضي لن يوجه الدعوة له مرة أخرى، خاصة في ظل العودة القوية لبغداد بونجاج نجم نادي السد القطري، وتواصل تألق رياض بن عياد النجم الجديد لنادي الترجي التونسي، وعودة إسلام سليماني إلى المنافسة مع بريست الفرنسي، بالإضافة إلى وجود المهاجم الواعد محمد الأمين عمورة.