الدوري السعودي الوجهة المفضلة للاعبي “الخضر”

بن رحمة وعطال مرشحان للالتحاق بمحرز..

يتزايد من يوم إلى آخر، اهتمام الأندية السعودية، والعكس صحيح أيضا، بالتعاقد مع نجوم المنتخب الوطني، واللاعبين الجزائريين بصفة عامة، وهذا بعد نجاح تجربة جل اللاعبين الذين تنقلوا إلى دوري “روشن”، الذي أصبح يعج ويستقطب نجوم المستديرة في العالم.

يبدو أن رياض محرز فتح الباب على مصراعيه لزملائه في المنتخب الوطني، حيث أصبحت البطولة السعودية من بين الوجهات المفضلة للاعبين الجزائريين، الذين يتجه عددهم للارتفاع من موسم إلى آخر.

وبحسب آخر التقارير الصحفية، فإن العديد من لاعبي “الخضر” هم محل اهتمام الأندية السعودية، التي تسعى لتعزيز صفوفها خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو تحسبا للموسم القادم.

في ذات السياق، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن المهاجم الجزائري لنادي واست هام الأنجليزي، سعيد بن رحمة، موجود على رأس قائمة الأسماء التي يريد نادي الاتفاق السعودي جلبهم جانفي المقبل.

واستنادا لتقرير “ذا صن”، فإن وست هام لا يعارض فكرة رحيل بن رحمة، لاسيما في حال كان العرض المالي مغري، وهذا على الرغم من أن المدرب مويس يعارض رحيل اللاعب على الأقل في هذه الفترة، ويرغب في بقائه حتى نهاية الموسم، بسبب حاجته إليه في ظل الرزنامة المزدحمة للفريق محليًّا وأوروبيًّا.

وكشفت الصحيفة الأنجليزية أن وكيل أعمال بن رحمة الجديد، اجتمع مؤخرا مع ديفيد مويس، مدرب وست هام في لندن، وتباحث معه إمكانية رحيل بن رحمة للدوري السعودي في جانفي المقبل.

هذا، وربطت الصحيفة رغبة بن رحمة في الرحيل عن واست هام لوضعيته الاحتياطية في الفريق، وهو ما يدفعه لتغيير الأجواء باتجاه فريق يضمن له اللعب بشكل أساسي ومستمر، كما يضمن له عقدا مغريا جدا، علما وأن عقده مع النادي اللندني يمتد إلى صيف 2026.

في نفس الطريق، ولأسباب مختلفة عن بن رحمة، يتجه الظهير الأيمن لـ “محاربي الصحراء” ونادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، ليسلك نفس طريق قائده في الخضر، رياض محرز، وينضم إلى الدوري السعودي شهر جانفي القادم، الذي قد يكون الملجأ الوحيد بالنسبة له بعد المحاكمة العنصرية التي تنتظره في الـ18 ديسمبر المقبل بسبب انتقاده العدوان الصهيوني وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

يذكر، أن الدوري السعودي يعج باللاعبين الجزائريين المميزين، لعل ابرزهم، أمير سعيود، نجم نادي الرائد، وسفيان بن دبكة مع الفتح السعودي، والحارس مصطفى زغبة في ضمك السعودي.