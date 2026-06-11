الدوري الماسي 2026.. تريكي يحل ثالثا ويحطم الرقم القياسي الوطني

احتل العداء الجزائري ياسر محمد الطاهر تريكي المركز الثالث في مسابقة الوثب الثلاثي، في إطار الطبعة السادسة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

ونجح تريكي في تحقيق رقم قياسي وطني جديد، خلال المنافسة التي جرت أمسية الأربعاء بمدينة أوسلو النرويجية.

وحقق ياسر تريكي، قفزة بلغت 17.43 مترا، وهي النتيجة التي مكنته من الصعود إلى منصة التتويج.

وبفضل احتلاله المركز الثالث، حصد تريكي نقاطا ثمينة في سباق الترتيب العام للدوري الماسي.

وعقب هذه المنافسة، يحتل تريكي المركز الثالث في الترتيب المؤقت لمسابقة الوثب الثلاثي للرجال برصيد 10 نقاط، خلف الإيطالي آندي دياز هيرنانداز والجامايكي جوردان سكوت اللذين يتقاسمان الصدارة برصيد 15 نقطة لكل منهما.