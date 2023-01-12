الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو، إلى أدنى مستوى له منذ 9 أشهر. بتأثير من تباطؤ نسبة التضخم في الولايات المتحدة.

وساهم في انخفاض قيمة الدولار، ازدياد التوقعات بلجوء البنك المركزي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، عقب تراجع نسبة التضخم.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع في ديسمبر، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف.

وبلغ سعر صرف الدولار نحو 1.0845 دولار مقابل سعر اليورو. وهو أضعف مستوى للورقة الخضراء مقابل العملة الأوروبية الموحّدة منذ أفريل 2022.

كما انخفض سعر الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني، مسجّلا قيمة 1.2187 دولار، وفق المصادر.