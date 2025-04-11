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اقتصاد

الدولار يفقد 06 % من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى

عادل ف
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الدولار يفقد 06 % من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى

 سجّل الدولار الأمريكي، الجمعة، تراجعا قويا أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو الأعلى منذ آخر ثلاث سنوات، على غرار اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

واستمر الضعف العام في العملة الأميركية خلال التداولات الآسيوية لنهار اليوم، بعدما أنهى مؤشر “بلومبرغ” للدولار تعاملات الخميس في نيويورك منخفضاً بنسبة 1.5%، وهي أكبر خسارة يومية منذ عام 2022.

وتعيش سوق العملات العالمي، التي يبلغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً، حالة من التوتر منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وإعلانه المتذبذب بشأن السياسات الجمركية. وفقد مؤشر الدولار أكثر من 6% منذ ذروته في فبراير، وتراجع بنحو 0.3% يوم الجمعة.

وارتفع الفرنك السويسري بنحو 4% يوم الخميس ليصل إلى 0.8254 مقابل الدولار، في أكبر قفزة له منذ عام 2015، حين فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق بالتخلي عن سقف العملة مقابل اليورو. كما تقدم الين الياباني بأكثر من 2%.

ويعود تراجع الدولار أمام العملات الأخرى، إلى توجه المستثمرين والمضاربين في البورصات العالمية إلى التوجه نحو العملات الأخرى والتخلّي عن الدولار، بسبب الرسوم الجمركية والمخاوف المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الخميس، انخفاضا بسبب رفع ترمب، الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى 125 %.

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