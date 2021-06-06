الدولة تؤمم ممتلكات وشركات علي حداد

جميع القرارات المصيرية من اختصاصها

أعلن مجمع ETRHB المملوك سابقا لرجل الأعمال المسجون علي حداد، أن المجمع وجميع الشركات التابعة له “أصبحت ملكا للخزينة العمومية، وأن جميع القرارات المصيرية التي تخصه أصبحت من صلاحيات الدولة، وذلك بعد إجراءات سريعة ستتخذ في الأيام القلية القادمة”.

وقال بيان للمجمع، الأحد، إن تحول ملكية المجمع للخزينة العمومية، يأتي تبعا “للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا يوم 27 ماي 2021، والقاضي برفض الطعون بالنقض التي قدمتها النيابة العامة والخزينة العمومية، وجميع المتهمين، شكلا وموضوعا، في قضية مجمع حداد وفروعه، وبالتالي تأييد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، يوم 3 نوفمبر 2020، الذي أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، والقاضي بمصادرة جميع ممتلكات مجمع حداد وفروعه لصالح الخزينة العمومية”.

وأوضح البيان، أن تأميم المجمع والشركات التابعة له سيجعلها “كمؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة، سينجر عنه إعادة هيكلتها من جميع النواحي بما فيها تغييرات في جميع العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا”.

وتحدث البيان عن مصير عمال المجمع، وقال “حرصا على حماية حقوقهم، تقرر إحالتهم على العطلة السنوية، التي سيتم تقديمها نظرا لهذا الظرف الطارئ، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مما يصب كله في صالح العمال، قصد تسوية كل المشاكل والملفات العالقة من الأجور المتأخرة والاشتراكات غير المسددة لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال /كاكوبات/ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسديد الديون العالقة لدى مختلف الهيئات الوطنية وإنشاء مخطط جديد للعمل به والسير نحو مستقبل جديد”، ونبه البيان أن “الإجراء المتخذ لا يمكن بأي حال أن يمس بحقوق العمال”، ودعا “العمال لعدم الانصياع للإشاعات والمعلومات الكاذبة والمغرضة، قصد زرع الفوضى والبلبلة وسطهم” على حد تعبيره.

ع. س