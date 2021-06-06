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الجزائر
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الدولة تؤمم ممتلكات وشركات علي حداد

الشروق
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الدولة تؤمم ممتلكات وشركات علي حداد
أرشيف

أعلن مجمع ETRHB المملوك سابقا لرجل الأعمال المسجون علي حداد، أن المجمع وجميع الشركات التابعة له “أصبحت ملكا للخزينة العمومية، وأن جميع القرارات المصيرية التي تخصه أصبحت من صلاحيات الدولة، وذلك بعد إجراءات سريعة ستتخذ في الأيام القلية القادمة”.

وقال بيان للمجمع، الأحد، إن تحول ملكية المجمع للخزينة العمومية، يأتي تبعا “للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا يوم 27 ماي 2021، والقاضي برفض الطعون بالنقض التي قدمتها النيابة العامة والخزينة العمومية، وجميع المتهمين، شكلا وموضوعا، في قضية مجمع حداد وفروعه، وبالتالي تأييد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، يوم 3 نوفمبر 2020، الذي أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، والقاضي بمصادرة جميع ممتلكات مجمع حداد وفروعه لصالح الخزينة العمومية”.

وأوضح البيان، أن تأميم المجمع والشركات التابعة له سيجعلها “كمؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة، سينجر عنه إعادة هيكلتها من جميع النواحي بما فيها تغييرات في جميع العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا”.

وتحدث البيان عن مصير عمال المجمع، وقال “حرصا على حماية حقوقهم، تقرر إحالتهم على العطلة السنوية، التي سيتم تقديمها نظرا لهذا الظرف الطارئ، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مما يصب كله في صالح العمال، قصد تسوية كل المشاكل والملفات العالقة من الأجور المتأخرة والاشتراكات غير المسددة لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال /كاكوبات/ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسديد الديون العالقة لدى مختلف الهيئات الوطنية وإنشاء مخطط جديد للعمل به والسير نحو مستقبل جديد”، ونبه البيان أن “الإجراء المتخذ لا يمكن بأي حال أن يمس بحقوق العمال”، ودعا “العمال لعدم الانصياع للإشاعات والمعلومات الكاذبة والمغرضة، قصد زرع الفوضى والبلبلة وسطهم” على حد تعبيره.
ع. س

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التعليقات
6
  • خليفة

    قرار سليم ،و هذا ما يجب فعله مع كل رجال الاعمال الذين تلاعبوا باموال الشعب ،كما يجب مصادرة كل الاملاك و العقارات التي تحصلوا علىها بطرق غير شرعية و غير قانونية. و الشعب في انتظار استرجاع كل الاموال المنهوبة من طرف العصابة ،سواء كانت في الداخل او في الخارج.

    1
  • محفوظ

    ....قرار تأخر كثيرا......ومابال الأموال المنهوبة من طرف هذا "المواطن الوطني" والذي نهب مع جملة من "أولاد حومته"؟وهل المال المسروق في الجزائر, أم في فغنسا أم في تل أبيب؟

    1
  • ابونواس

    هذه ممتلكات وشركات الشعب الجزائري...وليس ممتلكات ولا شركات هذا السراق ...متى كانت الأموال والعقارات المسروقة ممتلكات اللصوص......

    1
  • zinedine

    هذا لا يكفي لأن أغلب أموال حداد مهربة إلى الخارج! أما أملاكه الجزائرية فلن تؤثر عليه لأنها تنشط في المنطقة الإقتصادية الجزائرية! أكبر خطر على الإقتصاد الجزائري هو تهريب رأس المال الجزائري من الخزينة العامة إلى دول خارجية التي لا يستفيد منها لا المواطن الجزائري ولا الدولة الجزائرية ولا حداد المُختلس نفسه وإنما هي ثروات تستغلها البنوك الخارجية للإستثمار على إقتصاد شعوبها!

    1
  • احمد

    نصف العصابة يسرق النصف الاخر

    0
  • Abdel Halim

    Cosider - Groupe

    0

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