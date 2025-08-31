الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي

القفطان الجزائري من الأزياء الضاربة في أعماق التاريخ.. بللو:

قال وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، إن القفطان الجزائري يعد من “الأزياء التقليدية الأصيلة الضاربة في أعماق التاريخ”، مؤكدا على “الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي الوطني المادي واللامادي وكذا الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والفنون من أجل تصنيف عناصر تراثية جديدة ومختلف الأزياء التقليدية الجزائرية على المستوى الدولي، باعتبارها عناصر تبرز الهوية والتراث الثقافي الجزائري العريق”.

وأشار الوزير، خلال افتتاح الطبعة السابعة للمهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي، والذي سيتواصل إلى غاية 2 سبتمبر المقبل بمشاركة مصممين وحرفيين من 14 ولاية، إلى أن هذا المهرجان سيعرف “مشاركة مميزة لمصممين وباحثين، وهو ما يؤكد أهمية العمل الأكاديمي في التأريخ للقفطان الجزائري وغيره من عناصر الأزياء التقليدية الوطنية”.

من جانبها، أبرزت محافظة المهرجان، فايزة رياش، أهمية التعريف بأصالة القفطان الجزائري وتشجيع التكوين في خياطته وطرزه، معتبرة أن المحافظة عليه هو “جوهر الحفاظ على الهوية الوطنية”.

وقد تميز افتتاح المهرجان بمركز الفنون والثقافة بقصر “رياس البحر” (حصن 23)، بتدشين معرض أكاديمي خاص بالقفطان الجزائري، تم خلاله عرض نماذج وقطع متحفية نادرة من هذا الزي التقليدي الذي يعكس عراقة التراث الجزائري عبر مختلف الحقب التاريخية.

وسيشهد المهرجان تنظيم الملتقى الوطني الثاني حول جهود مؤسسات الدولة في حماية التراث الثقافي تحت عنوان “سيادتنا الثقافية.. التزام شامل ومسؤولية مشتركة”، بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وكذا يوم دراسي حول تاريخ القفطان الجزائري في زمن التجديد وآليات صونه والحفاظ عليه، فضلا عن فتح ورشات تكوينية لفائدة طلبة معهد الآثار (قسم الترميم) بجامعة الجزائر 2 والمدرسة العليا لترميم الممتلكات الثقافية بتيبازة.