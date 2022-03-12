الدولة سخرت للشباب كل أسباب النجاح والريادة

المنظمة الوطنية "لقاء شباب الجزائر" تؤكد:

أكد رئيس المنظمة الوطنية “لقاء شباب الجزائر”، عبد المالك بن لعور، السبت بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية سخرت للشباب “كل أسباب النجاح والريادة” كدليل واضح على إرادة سياسية في تكريس دولة المؤسسات.

وأوضح بن لعور في اختتام الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للمنظمة (11 -12 مارس الجاري) بالعاصمة، أن “الدولة الجزائرية سخرت للشباب كل أسباب النجاح والريادة ومازالت جهود رئيس الجمهورية في تسهيل وتيسير العقبات مستمرة من أجل خلق فرص حقيقية للابتكار والإنجاز”، مضيفا أن “متابعته الدائمة لتحقيق وعوده الانتخابية ميدانيا دليل على إرادة سياسية في تكريس دولة المؤسسات”.

وفي ذات الإطار، أشار ذات المتحدث، إلى “عشرات الآلاف من مناصب الشغل المستحدثة والمئات من الشركات والمؤسسات التي رفعت عنها كل العراقيل لتباشر عملها ونشاطها إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للشباب الذي سينضم قريبا إلى رتل الهيئات الاستشارية الفاعلة والقائدة لقاطرة التنمية الشاملة”.

وذكر رئيس لقاء شباب الجزائر أن دورة المجلس الوطني الثانية باسم الشهيد الرمز العربي بن مهيدي تحمل شعار “الشباب بين صيانة التاريخ وصناعة المستقبل” وذلك – يضيف – “تخليدا لذكرى البطل الشاب وإحياء لوطنيته التي نريد من شبابنا اليوم أن يحمل مشعلها ويستلهم من تاريخ أمته الأمجاد التي تصنع حاضره ومستقبله”.

وأبرز بن لعور أن الدورة تزامنت مع تواريخ وطنية ودولية هامة على غرار منذ أيام إحياء اليوم العالمي للمرأة 8 مارس الذي يعد محطة لاستذكار نضالات المرأة الجزائرية في بناء الأمة وانجازاتها، وبعد أيام استحضار ذكرى يوم النصر وهو التاريخ – كما يقول – “الذي يعود إلينا في مرحلة محورية في بناء مستقبل الجزائر الحديثة، التي نطمح أن نكون عنصرا مهما في تشييدها بسواعد شبابها”.

من جهة أخرى، أكد بن لعور أن الجزائر “عادت إلى لعب أدوارها على الساحة الإفريقية والعربية، وعادت دبلوماسيتنا لمعالجة ملفات هامة لها علاقة بأمن بلادنا واستقرارها”، آملا أن تكون القمة العربية المقبلة بالجزائر “محطة هامة ومكرسة للوحدة واللحمة العربية ومنطلقا جديدا للشباب العربي”.

وبالمناسبة، دعا ذات المتحدث شباب الجزائر العمل من أجل “خلق مشاريع تنموية واستغلال كل الفرص والتسهيلات المتاحة التي سخرتها الحكومة خاصة أن سنة 2022 هي سنة الإقلاع الاقتصادي”.

للإشارة، توجت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لمنظمة “لقاء شباب الجزائر” بقراءة البيان الختامي والمصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2021، وكذا تسوية الوضعية التنظيمية للمكتب الوطني بإعلان حالات الشغور وتزكية أعضاء المكتب الوطني من طرف المجلس الوطني.