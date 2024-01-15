الدولة عازمة على توفير الأمن المائي في أفق 2025

وزير الري يكشف عن مشاريع ضخمة لقطاعه

كشف وزير الري، طه دربال،، الإثنين، أنه وجه تعليمات على قدر عال من الجدية إلى كامل المديرين الولائيين للقطاع في ربوع الوطن، من أجل الشروع الفوري في إعداد دفاتر شروط والإعلان عن كامل المناقصات الوطنية للمشاريع الضخمة المبرمجة في سنة 2024، تمهيدا لتبليغ المديريات من قبل الوزارة الوصية بمقررات التسجيل الخاصة بهذه المشاريع، وذلك ربحا للوقت ولتفادي التأخر في انطلاق المشاريع التي خصصتها الدولة للقضاء النهائي على تذبذبات تزويد المواطنين بالمياه.

وأكد الوزير في زيارة عمل قادته إلى وهران أن القاضي الأول في البلاد، يتابع بشكل خاص مشاريع قطاع الري وأنه أعطى توجيهات جِدِّيّة لأجل القضاء بصفة نهائية على اختلالات التزود بهذا المورد الحيوي ووضع مخططات زمنية تحفظ كرامة المواطن الجزائري في الحصول على الموارد المائية في القريب العاجل، من خلال الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة لهذا القطاع، من خلال تعليمات الرئيس بتعميم استعمال محطات تحلية مياه البحر عبر كل الشريط الساحلي الوطني، تستفيد منها حتى الولايات الداخلية أو القريبة بأكثر من 150 كلم عن هذه المحطات، ضمن مساعي الدولة إلى الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب وتوفير الأمن المائي على وجه الخصوص.

ولفت دربال إلى أن رهان الحكومة اليوم هو مساهمة 19 محطة تحلية في الشريط الساحلي، في تموين المواطنين بمياه الشرب بأكثر من الضعف، في سبيل تعزيز الأمن المائي الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى رهان دولي ذي أولوية.

كما كشف الوزير أنه أعطى تعليمات صارمة إلى جميع المسؤولين التنفيذيين في ولايات الوطن، بتقديم مخططات وضبط جداول زمنية لتقليص مدة إنجاز مشاريع القطاع، خاصة محطات التحلية ومشاريع الربط، وإجبار المؤسسات على احترام دفاتر الشروط باتباع نظام التناوب الذي أقره رئيس الجمهورية، خاصة نظام 3/8 في ورشات العمل، أو 2/10 كأقل تقدير، لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد دون تسجيل أي تعثر أو تأخر.

وشدد الوزير في هذا الصدد، بأنه من غير المعقول أو المسموح به، قبول أي مبرر تأخر في إنجاز مشاريع الدولة التي حرص الرئيس على إتمامها قبل الآجال التعاقدية، مضيفا أن التعليمات المُسداة، وجب أن تحترم في الميدان، وأن التحكم في هذا الجانب لابد أن يكون على قدر عال من المسؤولية، مردفا بالقول إن الدولة ضخت ميزانيات هائلة لتزويد المواطن بالكميات الكافية من مياه الشرب في آجال قصيرة جدا.