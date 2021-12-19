الدولي الجزائري وناس يتعرض لحادث سرقة غريب بنابولي

تعرض لاعب المنتخب الوطني وجناح نادي نابولي الإيطالي آدم أوناس، السبت، لعملية لسرقة بقيمة 5000 يورو، في مرآب منزله وهذا أثناء عودته من تدريبات فريقه.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد كان لصان ينتظران اللاعب قرب منزله الواقع في أحد أرقى الأحياء في نابولي، ولدى عودته قاما بتوقيفه وأجبراه على تسليمهما ساعته والمال الذي كان بحوزته وسلسلة ذهبية قيمتها 5 آلاف يورو.

ووأوضحت المصادر ذاتها أن وناس كان عائدا إلى منزله بعد المشاركة في تدريبات نابولي، عشية مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي بملعب “سان سيرو”.

وأكد نابولي أن وناس انضم لاحقا بشكل طبيعي لبعثة الفريق من أجل السفر إلى ميلانو لخوض اللقاء.