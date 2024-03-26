الدولي الجزائري يونس أيت عمر يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض لاعب رديف بايرن ميونيخ، الدولي الجزائري الشاب يونس أيت عمر لإصابة خطيرة على مستوى الركبة.

وأصيب يونس أيت أعمر، خلال مباراة رديف بايرن ميونيخ ضد رديف أوغسبورغ.

وتم تشخيص الإصابة، حيث تعرض لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، لتمزق على مستوى الرباط الصليبي، وسيخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وقال المدير الرياضي لأكاديمية بايرن ميونيخ، خليل التينتوب: “هذه الإصابة بمثابة ضربة قاسية ليونس، وسيحظى بالدعم الكامل من النادي بأكمله خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل العودة إلى الملاعب والوصول تدريجيا إلى مستوى أدائه القديم مرة أخرى”.