الدولي الجزائري يونس أيت عمر يتعرض لإصابة خطيرة
تعرض لاعب رديف بايرن ميونيخ، الدولي الجزائري الشاب يونس أيت عمر لإصابة خطيرة على مستوى الركبة.
وأصيب يونس أيت أعمر، خلال مباراة رديف بايرن ميونيخ ضد رديف أوغسبورغ.
وتم تشخيص الإصابة، حيث تعرض لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، لتمزق على مستوى الرباط الصليبي، وسيخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.
وقال المدير الرياضي لأكاديمية بايرن ميونيخ، خليل التينتوب: “هذه الإصابة بمثابة ضربة قاسية ليونس، وسيحظى بالدعم الكامل من النادي بأكمله خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل العودة إلى الملاعب والوصول تدريجيا إلى مستوى أدائه القديم مرة أخرى”.
Notre international U23 Younes Aït Amer a subi aujourd’hui une déchirure des ligaments croisés face à l’équipe réserve d’Augsburg.. 🚑
Le jeune joueur du Bayern Munich II sera indisponible pendant plusieurs mois..
Nous lui souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement 🙏🏼 pic.twitter.com/aJpAU7cIUY
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) March 25, 2024