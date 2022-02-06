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رياضة

الدولي السابق علي مسعود عبد المالك في ذمة الله

سليم.ع
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الدولي السابق علي مسعود عبد المالك في ذمة الله
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توفي الأحد، المدافع الدولي الجزائري في فترة السبعينيات، علي مسعود مليك، عن عمر يناهز 66 سنة، بعد مرض عضال..

وبدأ المرحوم علي مسعود عبد المالك بدأ مشواره في حمراء عنابة بداية السبعينات، ثم انتقل إلى في إتحاد العاصمة ، الذي لعب له في الفترة الممتدة ما بين 1974 و1983، ونال معه كأس الجزائر 1981 بعد خسارة نهائيين.

وعاد المرحوم إلى عنابة، لينشط في صفوف الإتحاد المحلي، قبل أن يعتزل سنة 1987 .

وتألق علي مسعود مع المنتخب الوطني وكان من المساهمين في أول تتويج للكرة الجزائرية بعد فوزه بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975.

وقدم فريقا إتحاد العاصمة وإتحاد عنابة، بتعزيهما الخالصة لعائلة الفقيد عبر صفحتهما الرسمية على “فيسبوك”، راجين من الله أن يتغمده برحمته الواسعة.

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