الدولي الفرنسي بن يدر يواجه اتهامات خطيرة

وجهت لمهاجم موناكو والمنتخب الفرنسي، وسام بن يدر، تهم الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وفق ما أعلنه الادعاء المحلي في نيس.

وقال مكتب المدعي العام في نيس، إن بن يدر وضع تحت إشراف قضائي، واضطر لدفع كفالة قدرها 900 ألف يورو.

وأكد المدعي العام، وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين.

وحسب إذاعة “فرانس أنفو”، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، بن يدر وشقيقه الأصغر بالاغتصاب.

🗣️❌ L’AS Monaco ne commentera pas la situation de Wissam Ben Yedder. 🇫🇷 Le capitaine monégasque devrait être du déplacement à Clermont ce dimanche. ✈️⚽️ 🗞️ @Nice_Matin pic.twitter.com/P8O0EKShzh — Lig’ASM 🇲🇨 (@LigASM_) August 11, 2023

وشارك بن يدر، البالغ من العمر 32 عاما، لآخر مرة مع منتخب فرنسا في جوان 2022، ويستعد رفقة موناكو لمباراة كليرمون، لحساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.