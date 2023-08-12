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رياضة

الدولي الفرنسي بن يدر يواجه اتهامات خطيرة

عمر سلامي
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الدولي الفرنسي بن يدر يواجه اتهامات خطيرة
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وسام بن يدر

وجهت لمهاجم موناكو والمنتخب الفرنسي، وسام بن يدر، تهم الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وفق ما أعلنه الادعاء المحلي في نيس.

وقال مكتب المدعي العام في نيس، إن بن يدر وضع تحت إشراف قضائي، واضطر لدفع كفالة قدرها 900 ألف يورو.

وأكد المدعي العام، وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين.

وحسب إذاعة “فرانس أنفو”، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، بن يدر وشقيقه الأصغر بالاغتصاب.

وشارك بن يدر، البالغ من العمر 32 عاما، لآخر مرة مع منتخب فرنسا في جوان 2022، ويستعد رفقة موناكو لمباراة كليرمون، لحساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

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