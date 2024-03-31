الدولي المصري “رمضان صبحي” مُهدّد بِعقوبة المنشطات

سقط اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي في فخّ تعاطي المنشطات، كما كشف عنه رئيس اتحاد الكرة المحلّي جمال علام، الأحد.

وأوضح علام في تصريحات إذاعية محلّية، أن المنظمة المصرية لِمكافحة المنشطات، أبلغت اتحاد الكرة بِتعاطي رمضان صبحي للمنشطات.

وأضاف أن مهاجم نادي بيراميدز المصري (27 سنة) سيخضع لِفحص طبي ثانٍ، قبل أن يُصْدَرَ القرار النّهائي بِشأنه، دون ذكر التاريخ بِدقّة.

ووفقا لِتقارير الصّحافة المصرية، فإن تعاطي اللاعب للمنشطات حدث خلال مشاركته في إحدى المقابلات الإفريقية. عِلما أن فريق بيراميدز خاض هذا الموسم منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك رمضان صبحي في 37 مباراة دولية مع منتخب مصر منذ 2015، بينها نهائي “كان” 2017، وسجّل هدفَين. كما نال مع منتخب بلاده للآمال كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة عام 2019. وعلى مستوى الأندية، ارتدى محلّيا زيَّي ناديَي الأهلي وبيراميدز، كما احترف في فريقَي ستوك سيت وهدرسفيلد الإنجليزيَين.