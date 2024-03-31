-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الدولي المصري “رمضان صبحي” مُهدّد بِعقوبة المنشطات

الشروق الرياضي
  • 194
  • 0
الدولي المصري “رمضان صبحي” مُهدّد بِعقوبة المنشطات
ح.م
رمضان صبحي.

سقط اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي في فخّ تعاطي المنشطات، كما كشف عنه رئيس اتحاد الكرة المحلّي جمال علام، الأحد.

وأوضح علام في تصريحات إذاعية محلّية، أن المنظمة المصرية لِمكافحة المنشطات، أبلغت اتحاد الكرة بِتعاطي رمضان صبحي للمنشطات.

وأضاف أن مهاجم نادي بيراميدز المصري (27 سنة) سيخضع لِفحص طبي ثانٍ، قبل أن يُصْدَرَ القرار النّهائي بِشأنه، دون ذكر التاريخ بِدقّة.

ووفقا لِتقارير الصّحافة المصرية، فإن تعاطي اللاعب للمنشطات حدث خلال مشاركته في إحدى المقابلات الإفريقية. عِلما أن فريق بيراميدز خاض هذا الموسم منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك رمضان صبحي في 37 مباراة دولية مع منتخب مصر منذ 2015، بينها نهائي “كان” 2017، وسجّل هدفَين. كما نال مع منتخب بلاده للآمال كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة عام 2019. وعلى مستوى الأندية، ارتدى محلّيا زيَّي ناديَي الأهلي وبيراميدز، كما احترف في فريقَي ستوك سيت وهدرسفيلد الإنجليزيَين.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: أجواء مباراة الجزائر وجنوب إفريقيا

بِالفيديو: أجواء مباراة الجزائر وجنوب إفريقيا

هذا النّادي يتقدّم بِعرض ملموس لِانتداب حاج موسى

هذا النّادي يتقدّم بِعرض ملموس لِانتداب حاج موسى

بِالفيديو: محرز أفضل مُمرّر مُتفوّقا على رونالدو

بِالفيديو: محرز أفضل مُمرّر مُتفوّقا على رونالدو

90 دقيقة إضافية لبن ناصر وصفر لياسين عدلي

90 دقيقة إضافية لبن ناصر وصفر لياسين عدلي

فضيحة أخلاقية تُطيح بِمُدرّب ليستر سيتي إناث

فضيحة أخلاقية تُطيح بِمُدرّب ليستر سيتي إناث

أوغندا اختارت مراكش لاستقبال “الخضر” وغينيا لعبت مع منتخبين مجهريين

أوغندا اختارت مراكش لاستقبال “الخضر” وغينيا لعبت مع منتخبين مجهريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد