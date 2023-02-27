الدولي المغربي أشرف حكيمي متّهم بالاغتصاب

تحقّق السلطات الفرنسية في اتهام وجّهته فتاة إلى اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي باغتصابها، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة “ليكيب” يوم الإثنين، إن شابة فرنسية في الـ23 من العمر، تقدّمت إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع، لتقول إنها تعرض للاغتصاب من طرف لاعب باريس سان جيرمان.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد رفضت الفتاة تقديم شكوى في حقّ اللاعب، لكن الادعاء تولى التحقيق في القضية، “لخطورة الوقائع، وسمعة المتّهم”.

وتعرّفت الفتاة على حكيمي بتاريخ 16 جانفي الماضي، عبر محادثة على موقع إنستاغرام. قبل أن تنتقل في ليل 25 فيفري، وبدعوة منه، إلى منزله بمدينة “Boulogne” في ضواحي باريس، أين اعتدى عليها، حسب قولها.