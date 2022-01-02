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رياضة

الدولي “بوعبد الله عمري” يعتزل التحكيم

علي بهلولي
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الدولي “بوعبد الله عمري” يعتزل التحكيم

وضع الحكم المساعد الدولي الجزائري بوعبد الله عمري حدّا لِنشاطه في هذا الاختصاص الرياضي، بعد مشوار حافل وناجح على هامش المستطيل الأخضر.

ودام نشاط بوعبد الله عمري في سلك التحكيم 25 سنة، من ضمنها 15 سنة الأخيرة حمل فيها الشارة الدولية لـ “الفيفا”.

وأدار الحكم المساعد بوعبد الله عمري عديد المقابلات القوية والمثيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وتتضمّن لائحة مقابلات ابن تيارت – البالغ من العمر 43 سنة، وصاحب المستوى العلمي الجامعي – مواجهات كبيرة، نذكر منها مثالا وليس حصرا: تنشيطه لِنهائي الكأس الممتازة في آخر نسخة لها عام 2020 بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. ونهائي كأس الجمهورية طبعة 2017، بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف. ومباراة منتخب موريتانيا والضيف التونسي في أكتوبر الماضي، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وسيتحوّل بوعبد الله عمري بعد الاعتزال إلى نشاط آخر لكن شبيه، ويتعلّق الأمر بِتكوين الجيل الصاعد للحكام الجزائريين، على مستوى رابطة ولاية تيارت لِكرة القدم.

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