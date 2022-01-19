الديلي ميل البريطانية تخصص تقريرا لظاهرة خلابة بالصحراء الجزائرية (صور)

خصصت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا مفصلا لظاهرة خلابة حدثت بالصحراء الجزائرية، للمرة الخامسة خلال 42 عاما.

وأرفقت الصحيفة تقريرها بصور حية من مدينة عين الصفراء الصحراوية بالجزائر، التي ظهرت كلوحة فنية، مؤخرا، بعدما غطت الثلوج كثبانها الرميلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال التقرير إن سكان المنطقة عانوا من الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة التي وصلت بين عشية وضحاها إلى -2 درجة مئوية في صحراء شهدت ارتفاعًا قدره 58 درجة مئوية.

يذكر أن الصور الساحرة لمدينة عين الصفراء، المعروفة باسم بوابة الصحراء، والتي تقع على ارتفاع 3000 قدم فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها جبال الأطلس، التقطها المصور كريم بوشاتة، الاثنين، وتداولتها صحف عربية وعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد ظاهرة تساقط الثلوج على الرمال ظاهرة نادرة بالمنطقة، حدثت للمرة الخامسة خلال 42 عاما في السنوات الآتية: 1979، 2016، 2018 و2021.

وأضاف تقرير الديلي ميل أن الصحراء الكبرى تغطي معظم شمال إفريقيا وقد مرت بتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة على مدى مئات الآلاف من السنين الماضية، وعلى الرغم منشدة جفافها حاليا إلا أنه من المتوقع أن تصبح خضراء مرة أخرى في حوالي 15000 عام.