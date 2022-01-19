-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

الديلي ميل البريطانية تخصص تقريرا لظاهرة خلابة بالصحراء الجزائرية (صور)

نادية شريف
  • 1167
  • 0
الديلي ميل البريطانية تخصص تقريرا لظاهرة خلابة بالصحراء الجزائرية (صور)

خصصت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا مفصلا لظاهرة خلابة حدثت بالصحراء الجزائرية، للمرة الخامسة خلال 42 عاما.

وأرفقت الصحيفة تقريرها بصور حية من مدينة عين الصفراء الصحراوية بالجزائر، التي ظهرت كلوحة فنية، مؤخرا، بعدما غطت الثلوج كثبانها الرميلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال التقرير إن سكان المنطقة عانوا من الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة التي وصلت بين عشية وضحاها إلى -2 درجة مئوية في صحراء شهدت ارتفاعًا قدره 58 درجة مئوية.

يذكر أن الصور الساحرة لمدينة عين الصفراء، المعروفة باسم بوابة الصحراء، والتي تقع على ارتفاع 3000 قدم فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها جبال الأطلس، التقطها المصور كريم بوشاتة، الاثنين، وتداولتها صحف عربية وعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد ظاهرة تساقط الثلوج على الرمال ظاهرة نادرة بالمنطقة، حدثت للمرة الخامسة خلال 42 عاما في السنوات الآتية: 1979، 2016، 2018 و2021.

وأضاف تقرير الديلي ميل أن الصحراء الكبرى تغطي معظم شمال إفريقيا وقد مرت بتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة على مدى مئات الآلاف من السنين الماضية، وعلى الرغم منشدة جفافها حاليا إلا أنه من المتوقع أن تصبح خضراء مرة أخرى في حوالي 15000 عام.

مقالات ذات صلة
أثار جدلا واسعا.. ابن الشنفرة يعرض خدماته على الفاف خلفا لبلحمر!

أثار جدلا واسعا.. ابن الشنفرة يعرض خدماته على الفاف خلفا لبلحمر!

الجزائر تعلن المشاركة في الصالون الدولي للسياحة بروسيا

الجزائر تعلن المشاركة في الصالون الدولي للسياحة بروسيا

وزارة الثقافة تفرض الجواز الصحي أو بطاقة التلقيح لدخول فضاءاتها

وزارة الثقافة تفرض الجواز الصحي أو بطاقة التلقيح لدخول فضاءاتها

بالفيديو.. هكذا حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين وجمع 11 مليون دولار!

بالفيديو.. هكذا حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين وجمع 11 مليون دولار!

بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!

بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!

12 عملا سينمائيا والتاريخ يأخذ حصة الأسد

12 عملا سينمائيا والتاريخ يأخذ حصة الأسد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد