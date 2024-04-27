الدينار الجزائري يرتفع بـ 4.5% مقارنة بالدولار الأمريكي

قال وزير المالية، لعزيز فايد اليوم السبت، أن قيمة الدينار الجزائري، ارتفعت بنسبة 4,5 من المائة، مقارنة بالدولار الأمريكي.

وفي ندوة صحفية حول مخرجات اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الجزائر العاصمة، تحدّث وزير المالية عن الاجراءات التي اتخذتها هيأته الوزارية لتطوير القطاع المالي في الجزائر، من أبرزها إعادة تنظيم الادارة المركزية باستحداث هياكل تنظيمية تتكفل بالاصلاحات، الرقمنة وازالة الطابع المادي على نشاط المالية العمومية، اطلاق بنية تحتية حديثنة متوائمة مع برامج التحول الرقمي.

وفي إطار الاصلاح الجبائي، استعرض الوزير فايد، أمام ممثلي صندوق النقد الدولي، جانب من التغييرات التي باشرها قطاعه الوزاري، من خلال مراجعة هيكلة الضريبة وتبسيط الاجراءات الضريبية واعادة تنظيم المصالح فضلا عن تعزيز وسائل التدخل، وفيما يتعلق بالرقمنة، تحدّث الوزير عن رقمنة مصالح أملاك الدولة، كما تم دمج كل مصالح الحفظ العقاري ومصالح مسح الأراضي إلى وزارة المالية خلال سنة 2022، بغية تحسين أدادء إدارة الاملاك الوطنية، يقول الوزير فايد.