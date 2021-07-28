الدينار “ينحني” أمام الدولار ببنك الجزائر وسوق “السكوار”!

واصل استقراره أمام العملات الأخرى

انخفض سعر الدينار الأربعاء أمام الدولار الأمريكي على مستوى السوقين الرسمية وغير الرسمية، وتم تداول الدولار الأمريكي ببنك الجزائر بـ135.091 دينار للشراء و135.076 دينار للبيع، في حين تم تداوله على مستوى سوق “السكوار” للعملة الصعبة بالجزائر العاصمة بـ180 دينار للشراء و177 دينار للبيع.

ويواصل الدينار الجزائري تراجعه أمام الدولار الأمريكي على مستوى بنك الجزائر في إطار سياسة الحكومة التي اعتمدت سنة 2021 على تخفيض قيمة الدينار لتدبر مصادر دخل جديدة من شأنها توفير مبالغ إضافية لتمويل الميزانية التي تجابه عجزا حادا، في حين يرجع صرافو السوق الموازية سبب ارتفاع الدولار على مستوى “السكوار” إلى كثرة الطلب عليه في أعقاب الفتح الجزئي لحركة الطيران الدولية بداية من شهر جوان الماضي، واستمرار السفر دون تعليق رغم استفحال الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وبالمقابل، شهد الدينار الجزائري استقرارا أمام العملات الأجنبية الأخرى على مستوى بنك الجزائر على غرار الأورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي واليوان الصيني والين الياباني، وهو نفس الاستقرار الذي شهدته أسعار هذه العملات على مستوى النقاط السوداء لبيع العملة، المتمركزة بعدد من ولايات الوطن.

هذا وتعد السوق الموازية للعملة الصعبة من أهم الملفات التي عملت الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنوات على التحكم فيها في الجزائر وتقنينها، عبر جلب هذه الأموال للسوق الرسمية، إلا أنها كانت في كل مرة تفشل في ذلك، بسبب غياب الثقة في البنوك، وعدم رقمنة القطاع، وهو ما يمنع من كشف الكم الحقيقي الهائل من الأموال المتداولة بهذه السوق.