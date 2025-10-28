الدين والبنية الأنثروبولوجية للثقافة الإنسانية

تُطرح في الخطاب المعاصر مقولة “الدين قضية فردية” بوصفها بديهية لا تحتاج إلى مساءلة، وكأن الدين مجرد علاقة روحانية صامتة بين الفرد وربه، منعزلة عن النسيج الاجتماعي والحضاري الذي يعيش فيه المتدين. لكن هذا الطرح يصطدم مباشرة ليس فقط بالواقع التاريخي للأديان، بل بالحقيقة الأنثروبولوجية الأعمق التي تكشف عن مركزية الدين في تشكيل الثقافة الإنسانية منذ فجر الوعي البشري. فالدراسات الأنثروبولوجية التي تناولت المجتمعات البشرية في مختلف مراحل تطورها تؤكد أن الدين لم يكن يوماً مسألة هامشية أو اختيارية في حياة الإنسان، بل كان دائماً المحور الذي تدور حوله منظومة المعاني والقيم والممارسات الاجتماعية، والإطار المرجعي الذي يُفسِّر الوجود ويُنظِّم العلاقات ويُحدِّد الهوية الجماعية.

عندما نتأمل المجتمعات البدائية والقديمة التي درسها علماء الأنثروبولوجيا، نجد أن الدين كان يشكل البنية الأساسية التي تقوم عليها الثقافة بأكملها. إميل دوركهايم في دراساته الرائدة حول الأشكال الأولية للحياة الدينية أظهر كيف أن التمييز بين المقدس والمدنس هو التمييز الأساسي الذي ينظم الحياة الاجتماعية في المجتمعات البدائية. فالمقدس ليس مجرد فكرة ميتافيزيقية منفصلة عن الحياة اليومية، بل هو نظام متكامل من المحرمات والطقوس والرموز التي تحدد ما هو مسموح وما هو محظور، وتنظم الزمن إلى أيام عادية وأيام استثنائية، وتقسم المكان إلى مساحات عامة ومساحات محرمة، وتصنف الأشياء والكائنات والأفعال وفق معايير دينية صارمة. هذا التنظيم الديني للواقع لم يكن ترفاً فكرياً أو زائدة اجتماعية، بل كان الآلية الأساسية التي من خلالها يفهم الإنسان عالمه ويضفي عليه معنى ويحوله من فوضى عشوائية إلى نظام مفهوم.

كلود ليفي شتراوس في تحليلاته للأساطير والرموز الدينية عند الشعوب البدائية كشف عن أن الدين ليس مجرد مجموعة من المعتقدات الساذجة أو الخرافات العشوائية، بل هو نظام معرفي متماسك يحاول الإنسان من خلاله تفسير التناقضات الأساسية في الوجود والتوفيق بين المتضادات التي يواجهها في حياته. الدين بهذا المعنى هو أول محاولة فلسفية جادة للإنسان لفهم نفسه والعالم من حوله، وهو الإطار الذي يمنح الأحداث الطبيعية والتجارب البشرية معنى يتجاوز ظاهرها المادي الفوري. الميلاد والموت، الصحة والمرض، الخصب والقحط، النصر والهزيمة، كلها أحداث لا يمكن للإنسان البدائي أن يفهمها أو يتعامل معها إلا من خلال إطار ديني يربطها بنظام كوني أشمل ويمنحها دلالات تتجاوز عشوائيتها الظاهرة.

مرسيا إلياده في دراساته المقارنة للأديان أظهر كيف أن الإنسان الديني لا يعيش في زمان ومكان متجانسين، بل في عالم مُنظَّم وفق تراتبية من المقدس والمدنس. فالزمن الديني ليس مجرد تتابع خطي من اللحظات المتساوية، بل هو انقسام بين الزمن المقدس الذي تتكرر فيه الأحداث الأسطورية التأسيسية، والزمن العادي الذي تجري فيه الحياة اليومية. والمكان الديني ليس مجرد امتداد جغرافي محايد، بل هو تمييز حاد بين المركز المقدس الذي يمثل محور العالم ونقطة التواصل مع الإلهي، والمحيط المدنس الذي يبتعد تدريجياً عن هذا المركز. هذا التنظيم الديني للزمان والمكان ليس مجرد تصور ذهني، بل هو يترجم إلى ممارسات عملية تُشكِّل إيقاع الحياة الجماعية وتحدد حركة الأفراد وأنشطتهم.

الأنثروبولوجيا الحديثة تؤكد أنه لا توجد ثقافة إنسانية معروفة، مهما كانت بدائية أو بسيطة، إلا وكان للدين فيها دور محوري. حتى الشعوب التي تعيش في ظروف مادية قاسية جداً، والتي يمكن أن نتصور أن كل طاقتها ستكون موجهة نحو البقاء المادي، نجدها تخصص وقتاً وجهداً كبيراً للطقوس الدينية والاحتفالات المقدسة والأساطير التأسيسية. هذا يدل على أن الدين ليس رفاهية يلجأ إليها الإنسان عندما تتوفر له الظروف المريحة، بل هو حاجة أساسية لا غنى عنها في تشكيل الهوية الفردية والجماعية وفي إنتاج المعنى الذي يجعل الحياة ممكنة ومحتملة. الدين بهذا المعنى سابق على التنظيم السياسي والاقتصادي، بل إن التنظيم السياسي والاقتصادي نفسه كان في المجتمعات القديمة مُتضمَّناً داخل النظام الديني ومُشتقاً منه.

إن الفكرة القائلة بأن الدين يمكن فصله عن الحياة الاجتماعية والثقافية هي في الحقيقة فكرة حديثة جداً، وهي نتاج سياق تاريخي محدد ولحظة استثنائية في التجربة الأوروبية الحديثة. لقرون طويلة من التاريخ البشري، كان الدين هو الإطار الشامل الذي يحتوي كل أشكال النشاط الإنساني، من السياسة إلى الاقتصاد إلى الفن إلى العلاقات الاجتماعية. لم يكن هناك فصل واضح بين ما هو ديني وما هو دنيوي، بين ما هو مقدس وما هو عادي، بل كانت الحياة بأكملها مُنسوجة من خيوط دينية تُضفي عليها معنى ونظاماً وقيمة. الزراعة كانت نشاطاً دينياً مصحوباً بطقوس للخصوبة، والحرب كانت فعلاً مقدساً يستدعي استشارة الآلهة، والزواج كان عقداً دينياً قبل أن يكون عقداً اجتماعياً، وحتى الأكل والشرب كانا محاطين بمحظورات دينية وطقوس تطهير.

هذه الحقيقة الأنثروبولوجية تكشف عن أن محاولة جعل الدين مسألة فردية منفصلة عن الحياة الجماعية هي في الواقع محاولة لتفكيك البنية الأساسية التي قامت عليها الثقافة الإنسانية عبر آلاف السنين. إنها ليست مجرد إعادة تنظيم للمجالات أو إعادة ترتيب للأولويات، بل هي قطيعة جذرية مع الطريقة التي فهم بها الإنسان نفسه والعالم طوال تاريخه. وهذه القطيعة لم تحدث بشكل طبيعي أو تلقائي، بل كانت نتيجة لصراع تاريخي محدد في أوروبا الحديثة، صراع بين مؤسسة كنسية متسلطة ومجتمع يسعى للتحرر من هيمنتها. لكن هذا الصراع الخاص والحل الذي أنتجه لا يمكن تعميمهما على كل الثقافات والحضارات كما لو كانا قانوناً عاماً للتطور البشري.