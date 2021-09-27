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اقتصاد

الديوان الجزائري للحبوب: مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين

الشروق أونلاين
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الديوان الجزائري للحبوب: مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين

ذكر متعاملون أوروبيون، أن الديوان الجزائري للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح اللين من دول مختلفة.

وكشف المتعاملون الأروبيون، الأحد، أن الجزائر طلبت شراء هذه الكمية الضئيلة على الرغم من أنها غالبا ما تشتري كميات أكبر كثيرا في مناقصاتها.

وأوضح المصدر أن الموعد النهائي للتقدم بالأسعار في المناقصة هو الثلاثاء 28 سبتمبر ، على أن تظل العروض صالحة حتى 29 من الشهر نفسه.

وأكد المتعاملون أن الجزائر طلبت شحن القمح من أوروبا على مرحلتين الأولى خلال الفترة من الأول حتى 15 نوفمبر ومن 16 حتى 30 من الشهر ذاته.

أما إذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا فسيكون الشحن بين الأول إلى 15 من أكتوبر و16 حتى 31 من الشهر نفسه.

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