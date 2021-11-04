الديوان المهني للحبوب: مسابقة داخلية لاختيار مسيرين لتعاونياته عبر الولايات  

جانب من المسابقة المنظمة من قبل الديوان

نظم الديوان المهني للحبوب، الخميس، مسابقة داخلية بمشاركة 100 شاب من مختلف التخصّصات لاختيار مسيرين لتعاونياته الموزعة عبر الولايات.

وجاء في بيان لوزارة الفلاحة، الخميس، أنه تطبيقا لتعليمات الوزير عبد الحميد حمداني، القاضية بمنح فرص للكفاءات الشّابة في شغل مناصب التسيير، قام الديوان الجزائري المهني للحبوب بمسابقة داخلية لفائدة كفاءات شابة من جامعيين ومهندسين من مختلف التخصّصات والموظّفة حاليا بتعاونيات الحبوب والبقول الجافّة واتحاداتها.

وأضاف البيان أن قرابة 100 شخص، شاركوا في المسابقة وستمنح للفائزين فيها فرص شغل مناصب تسيير في تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها الموزعة على مختلف ربوع الوطن.

وأشار البيان إلى أنّ الفائزين في هذه المسابقة سيستفيدون من تكوين عالي متخّصص يتكفل الديوان الجزائري المهني للحبوب به.