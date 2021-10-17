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اقتصاد

الديوان الوطني لتغذية الأنعام.. تخفيض جديد لسعر الكتكوت

الشروق أونلاين
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الديوان الوطني لتغذية الأنعام.. تخفيض جديد لسعر الكتكوت

أعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب”، الأحد، عن تخفيض جديد لأسعار الكتكوت حيث ستباع على مستوى المجمعات الجهوية التابعة له بسعر 100 دج، وذلك من أجل المساهمة في خفض أسعار اللحوم البيضاء.

وأوضح الديوان في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن “المجمعات الجهوية للدواجن التابعة لمجمع أوناب سيشرعون ابتداء من الاثنين في عملية ثانية لتخفيض أسعار الكتكوت بسعر لا يتجاوز 100 دج الوحدة، مع انعكاسه على انخفاض سعر الكيلوغرام لدجاج اللحم إلى مستوى مقبول”.

وأفاد الديوان أن هذا التخفيض سيحفز المربين لبعث نشاطهم من جديد من خلال وضع آليات لتفادي المضاربة والاحتكار على سعر الكتكوت والتأكد من وضعه  في مباني التسمين.

وكان الديوان قد قام بعملية تخفيض مماثلة في 5 سبتمبر “ساهمت في استقرار أسعار الكتكوت في السوق الوطنية وعرفت استحسان من طرف المربين في الفترة الأخيرة”.

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