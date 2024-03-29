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الجزائر

الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر: رياح عنيفة في هذه الولايات

الشروق أونلاين
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الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر: رياح عنيفة في هذه الولايات
ح. م

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة من رساح عنيفة تصل سرعتها إلى 80 كم في الساعة ستضرب مجموعة من الولايات اليوم الجمعة 29 مارس.

الديوان الوطني للأرصاد الجوية وفي نشرية خاصة من المستوى الثاني، قال أن الولايات: تندوف، بني عباس، بشار، أدرار، تيميمون، عين صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، النعامة، البيض والأغواط ستعرف رياحا عنيفة.

وهي رياح غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 60/70 كم/ساعة، وتصل أو تتجاوز أحياناً 80 كم/ساعة، وهذا بداية من اليوم الجمعة 29 مارس 2024 من الساعة 12:00 ظهرًا إلى غاية 11:00 مساءً.

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