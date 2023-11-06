الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من رياح عنيفة في هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح عنيفة في مجموعة من الولايات الجنوبية، هذا في نشرية خاصة من الدرجة الثانية.

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح عنيفة في مجموعة من الولايات الجنوبية، هذا في نشرية خاصة من الدرجة الثانية.

الديوان أفاد في نشريته أن رياحا عنيفة ستضرب كلا من ولايات تيميمون تيميمون وبني عباس وتندوف، وهي رياح شمالية شرقية بسرعة 60/70 كم/ساعة. كما يمكن أن تصل أو تتجاوز أحياناً 80 كم/ساعة. وهذا انطلاقا من يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 من الساعة 6:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً على الأقل.

وهو نفس الشيء بالنسبة لولايات نعامة والبيض وبشار، والتي ستعرف أيضا هبوب رياح عنيفة شمالية إلى شمالية شرقية وتقدر سرعتها 60/70 كم/ساعة، كما يمكن أن تصل أو تتجاوز أحياناً 80 كم/ساعة.

وحسب النشرية الخاصة، فهذه الرياح تبدأ من اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 9:00 مساءً إلى غاية يوم غد الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على الأقل الساعة 9:00 مساءً.