الديوان الوطني للتطهير يدعو للمحافظة على أنظمة الصرف الصحي في العيد

أعلن الديوان الوطني للتطهير يوم السبت في بيان، تفعيل نظام المداومة، لضمان التدخل السريع خلال أيام عيد الأضحى.

حيث قام الديوان بحشد الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، طوال أيام العيد، للتعامل سريعا مع الحالات التي تتطلب التدخلات بجميع أنواعها.

ويشمل ذلك الاستجابة لشكاوى السلطات المحلية والمواطنين، إلى جانب العمل على الرصد المستمر للنقاط السوداء في شبكات الصرف الصحي.

ودعا الديوان في بيانه، إلى الحفاظ على أنظمة الصرف الصحي. مؤكدا أنه يعمل على تكثيف أعمال النظافة الوقائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.